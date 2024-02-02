Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже идет, дата не называется — Песков
14:12 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, о дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, подготовка ведется», — сообщил он, однако не стал уточнять, когда послание будет оглашено. «Тоже будем своевременно вас информировать о сроках оглашения», — сказал Песков.
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