Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже идет, дата не называется — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подготовка к посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию уже ведется, о дате оглашения Кремль сообщит дополнительно, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, подготовка ведется», — сообщил он, однако не стал уточнять, когда послание будет оглашено. «Тоже будем своевременно вас информировать о сроках оглашения», — сказал Песков.