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Глава МИД Польши назвал создателя подкомиссии по Смоленску «ненормальным циником»

15:32 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал резкое заявление в адрес бывшего министра обороны (2015-2018) Антони Мачеревича, назвав его «ненормальным циником». Об этом сообщает интернет-портал onet.pl.

«[Во мне] остается гнев из-за того, что такому ненормальному цинику кто-то дал власть над польской армией и СМИ для пропаганды заблуждений», — сказал Сикорский после того, как в пятницу суд обязал Мачеревича извиниться перед премьер-министром Дональдом Туском за обвинение политика в укрывательстве виновников авиакатастрофы 2010 года под Смоленском, в которой погиб тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

«Приятно услышать в суде, что вопреки гипотезам депутата Мачеревича я не прятал в Хобелине виновников смоленской катастрофы», — добавил Сикорский.

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