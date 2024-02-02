Израиль не достиг ни одной цели своей операции в Газе — палестинский эксперт
15:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль с начала операции в секторе Газа не смог достичь ни одной из двух своих поставленных целей, еврейскому государству не удалось ликвидировать радикальное палестинское движение ХАМАС и освободить заложников. Такое мнение выразил бывший боец Организации освобождения Палестины (ООП), военный аналитик и палестинский генерал в отставке Васеф Арикат.
«За последние 120 дней Израиль развернул четыре дивизии для того, чтобы уничтожить ХАМАС и силой освободить заложников. Ни одна из этих целей достигнута не была», — сказал он французской газете Le Monde.
По словам аналитика, для Израиля это «моральное и военное поражение, а также поражение для его разведки». Издание отмечает, что ХАМАС продолжает давать отпор Израилю и бороться, несмотря на многочисленные потери, к которым привела израильская «политика выжженной земли». Также движение обладает преимуществом в этом конфликте. Как отметил палестинский эксперт аналитического центра International Crisis Group («Международная кризисная группа») Тахани Мустафа, заключается оно в том, что движению «не нужно ничего особо делать, чтобы победить, нужно просто выжить».
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