Продажи новых автомобилей в РФ в январе выросли на 53% — до 95,6 тыс. — Минпромторг РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых автомобилей, включая легковые, легкие коммерческие, грузовые и автобусы, в России в январе 2024 года выросли на 53% по сравнению с показателем за январь 2023 года, составив 95,6 тыс. авто. Об этом говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«По итогам января 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 95,642 тыс. новых автомобилей (до трех лет), что на 53% больше показателей аналогичного периода прошлого года (62,458 тыс. шт.). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тыс. шт., что на 16% больше показателей января 2023 года», — отмечается в сообщении.

В частности, продажи новых легковых автомобилей в январе текущего года увеличились по сравнению с январем 2023 года на 62%, достигнув почти 80 тыс. штук. Рынок LCV в отчетном месяце вырос на 45%, до 7 тыс. Также в январе было продано 7,4 тыс. грузовиков (+10%) и 1,2 тыс. автобусов (-16%).