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НОВОСТИ

Российское оружие превосходит натовское, уверен Путин

17:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин доволен отечественным оружием, которое превосходит натовские образцы.

«Наша оборонка демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы», — сказал глава государства на встрече с участниками форума «Все для победы!». По его мнению, «если сравнивать современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда». «А если брать наши новейшие вооружения, то они явно все превосходят, это очевидный факт», — указал Путин.

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