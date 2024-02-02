Российское оружие превосходит натовское, уверен Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин доволен отечественным оружием, которое превосходит натовские образцы.

«Наша оборонка демонстрирует очень хорошие и темпы, и качество работы», — сказал глава государства на встрече с участниками форума «Все для победы!». По его мнению, «если сравнивать современное натовское вооружение, вооружение последнего периода советского времени, в чем-то оно уступает, но не всегда». «А если брать наши новейшие вооружения, то они явно все превосходят, это очевидный факт», — указал Путин.