РФ в прошлом году продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

«Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов», — сказал глава государства.