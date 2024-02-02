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НОВОСТИ

РФ в прошлом году продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов — Путин

17:12 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продала вооружения за рубеж на миллиарды долларов в прошлом году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для Победы!».

«Надо сказать, что в прошлом году мы тоже прилично поставили, как ни странно, на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов», — сказал глава государства.

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