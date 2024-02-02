Венгрия добилась «триумфа», не допустив передачи выделенных ей средств ЕС Киеву — Сийярто
17:40 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия добилась «триумфа» на саммите Европейского союза (ЕС), не допустив передачи предназначенных для нее средств по договору с ЕС Украине. С таким утверждением выступил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
«Большой триумф Венгрии на недавнем саммите ЕС. Венгрия успешно предотвратила нецелевое распределение средств, выделенных ей по договору с ЕС. Она не допустила того, чтобы они были переведены Украине», — передает слова главы МИД Венгрии госсекретарь Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.
Сийярто отметил, что Венгрия добилась того, чтобы был создан механизм, который сможет гарантировать использование средств в соответствии с соглашением. Венгрия, добавил он, по-прежнему остается приверженной миру и выступает против поставок оружия Киеву.
В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не возражала на саммите Евросоюза в Брюсселе против выделения Украине 50 млрд евро, потому что эти деньги пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства, чтобы оно полностью не развалилось. Ранее Орбан заявлял, что средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не будут использоваться для финансирования Украины.
НОВОСТИ
- 17:12 02.02.2024
- РФ в прошлом году продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов — Путин
- 17:00 02.02.2024
- Российское оружие превосходит натовское, уверен Путин
- 16:32 02.02.2024
- Более 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонке в РФ за последние 1,5 года — Путин
- 16:12 02.02.2024
- ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих на донецком направлении — МО РФ
- 16:00 02.02.2024
- Берлин не знает деталей об использовании Киевом оружия из ФРГ — кабмин
- 15:32 02.02.2024
- Минск предложил провести ревизию списка стран, с которыми ЕАЭС хочет заключить соглашения
- 15:32 02.02.2024
- Глава МИД Польши назвал создателя подкомиссии по Смоленску «ненормальным циником»
- 15:12 02.02.2024
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе выросли на 53% — до 95,6 тыс. — Минпромторг РФ
- 15:00 02.02.2024
- Израиль не достиг ни одной цели своей операции в Газе — палестинский эксперт
- 14:12 02.02.2024
- Подготовка к посланию Путина Федеральному собранию уже идет, дата не называется — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать