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Венгрия добилась «триумфа», не допустив передачи выделенных ей средств ЕС Киеву — Сийярто

17:40 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия добилась «триумфа» на саммите Европейского союза (ЕС), не допустив передачи предназначенных для нее средств по договору с ЕС Украине. С таким утверждением выступил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Большой триумф Венгрии на недавнем саммите ЕС. Венгрия успешно предотвратила нецелевое распределение средств, выделенных ей по договору с ЕС. Она не допустила того, чтобы они были переведены Украине», — передает слова главы МИД Венгрии госсекретарь Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.

Сийярто отметил, что Венгрия добилась того, чтобы был создан механизм, который сможет гарантировать использование средств в соответствии с соглашением. Венгрия, добавил он, по-прежнему остается приверженной миру и выступает против поставок оружия Киеву.

В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не возражала на саммите Евросоюза в Брюсселе против выделения Украине 50 млрд евро, потому что эти деньги пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства, чтобы оно полностью не развалилось. Ранее Орбан заявлял, что средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не будут использоваться для финансирования Украины.

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