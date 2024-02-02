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Болгария подарила Украине бывшие в употреблении бронетранспортеры

19:04 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые бывшие в употреблении бронетранспортеры, которые в соответствии с решением парламента Болгария подарила Украине, отправились адресату. Об этом сообщает агентство БГНЕС, публикуя сделанные министром обороны Тодором Тагаревым снимки погрузки бронированной техники на трейлеры.

В декабре правящее большинство отклонило вето президента на поставку техники, таким образом украинской стороне должна быть предоставлена бронированная транспортная техника с наличным вооружением, которую МВД Болгарии не использует, — всего около 100 БТР, а также запасные части. Точная номенклатура поставки засекречена. По расчетам экспертов, операция по транспортировке машин может занять около двух месяцев.

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