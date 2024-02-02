Канада хочет ввести санкции против экстремистских еврейских поселенцев

20:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Канады рассматривают вопрос введения санкций в отношении еврейских поселенцев, причастных к актам насилия на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил журналистам премьер-министр Джастин Трюдо.



«Насилие со стороны поселенцев на Западном берегу абсолютно неприемлемо и ставит под угрозу стабильность в регионе, — сказал он. — Мы рассматриваем [вопрос применения] санкций в отношении экстремистских [еврейских] поселенцев». По его словам, Оттава ищет способы привлечь причастных к насилию поселенцев к ответственности. Трюдо также напомнил, что Канада по-прежнему считает, что только наличие общепризнанного Государства Палестина, которое бы мирно сосуществовало с Израилем, в конечном итоге может привести к завершению палестино-израильского конфликта.



