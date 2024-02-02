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НОВОСТИ

Для Волгоградской области увеличено финансирование госпрограммы развития сел

21:51 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минсельхоз РФ увеличил финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) для Волгоградской области в 2024 году на 200 млн руб., до 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с губернатором региона Андреем Бочаровым в Волгограде.

«На рабочей встрече с главой региона Дмитрий Патрушев обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий области, готовность аграриев к весенней посевной и доведение мер господдержки. <…> В прошлом году финансирование региона в рамках госпрограммы „Комплексное развитие сельских территорий“ составило почти 800 млн рублей. Субъект участвовал в шести мероприятиях, связанных с жилищным строительством, благоустройством, содействием занятости, обновлением транспортной инфраструктуры. В текущем году объем федерального финансирования по этой госпрограмме увеличен до 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.

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