Для Волгоградской области увеличено финансирование госпрограммы развития сел
21:51 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На рабочей встрече с главой региона Дмитрий Патрушев обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий области, готовность аграриев к весенней посевной и доведение мер господдержки. <…> В прошлом году финансирование региона в рамках госпрограммы „Комплексное развитие сельских территорий“ составило почти 800 млн рублей. Субъект участвовал в шести мероприятиях, связанных с жилищным строительством, благоустройством, содействием занятости, обновлением транспортной инфраструктуры. В текущем году объем федерального финансирования по этой госпрограмме увеличен до 1 млрд рублей», — говорится в сообщении.
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