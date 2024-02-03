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США начали наносить удары в Сирии в ответ на атаку в Иордании - СМИ

09:00 03.02.2024 Источник: Интерфакс

США начали наносить удары по целям в Сирии в ответ на недавнюю атаку беспилотников на американскую базу в Иордании, сообщает ABC News со ссылкой на неназванного американского чиновника. "В Сирии начались удары США в ответ на смертоносное нападение на американскую базу в Иордании", - информирует телеканал.

Ранее в пятницу ABC News отмечал, что Соединенные Штаты начали обстреливать цели на Ближнем Востоке в рамках ответа на атаку на их базу в Иордании. Удары, вероятно, нацелены на военизированные формирования, поддерживаемые Ираном, предположил телеканал.

Сирийские СМИ сообщают, что звуки взрывов были слышны на востоке Сирии. Предполагается, что речь шла как раз об американских ударах по связанным с Ираном целям.

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