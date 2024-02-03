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НОВОСТИ

Рекордное число случаев заболевания лихорадкой денге зафиксировано в Рио-де-Жанейро

09:15 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рио-де-Жанейро накануне начала всемирно известного карнавала переживает настоящую эпидемию тропической лихорадки денге. Об этом сообщил мэр бразильского мегаполиса Эдуарду Паэс.

«У нас более 10 тыс. случаев заболевания в январе, и мы побили рекорд по госпитализации за всю историю города, это 362 человека за первый месяц года», — заявил мэр на совместной пресс-конференции с главой секретариата здравоохранения города, трансляцию вел портал G1. По словам градоначальника, в ближайшие дни мэрия развернет 10 мобильных центров приема и оказания первой помощи заболевшим лихорадкой денге.

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