Рекордное число случаев заболевания лихорадкой денге зафиксировано в Рио-де-Жанейро
09:15 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рио-де-Жанейро накануне начала всемирно известного карнавала переживает настоящую эпидемию тропической лихорадки денге. Об этом сообщил мэр бразильского мегаполиса Эдуарду Паэс.
«У нас более 10 тыс. случаев заболевания в январе, и мы побили рекорд по госпитализации за всю историю города, это 362 человека за первый месяц года», — заявил мэр на совместной пресс-конференции с главой секретариата здравоохранения города, трансляцию вел портал G1. По словам градоначальника, в ближайшие дни мэрия развернет 10 мобильных центров приема и оказания первой помощи заболевшим лихорадкой денге.
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