Синоптики прогнозируют «мрачную» погоду в Москве до конца будущей недели
09:25 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Низкое атмосферное давление, мрачная погода, а также осадки прогнозируются в Москве и области, начиная с выходных, и до конца следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В Москве и области прогнозируется низкое давление, такая облачная мрачная погода и небольшие осадки преимущественно в виде снега в течение выходных дней и на самом-то деле в течение всей следующей недели, потому что высокое давление, которое было до среды на этой неделе, понижается уверенно», — сказал он и при этом уточнил, что изменения связаны с перемещением центра циклона, который окажется над Москвой.
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