После нанесения ударов в Ираке и Сирии, Байден заявил, что США не смеряться к конфликту на Ближнем Востоке
09:33 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден утверждает, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.
«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может намереваться причинить нам вред, знают: если вы навредите американцу, мы ответим», — говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.
«Наши ответные действия начались сегодня. Они продолжатся в то время и в тех местах, которые мы выберем», — отметил американский лидер. Как он сообщил, США ранее в этот же день нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана).
НОВОСТИ
- 09:44 03.02.2024
- Канада может отдать Украине свои свои старые ракеты CRV7 вместо их утилизации - СМИ
- 09:40 03.02.2024
- Фермеры Нидерландов присоединились к протестам, которые проходит в ряде стран ЕС
- 09:25 03.02.2024
- Синоптики прогнозируют «мрачную» погоду в Москве до конца будущей недели
- 09:15 03.02.2024
- Рекордное число случаев заболевания лихорадкой денге зафиксировано в Рио-де-Жанейро
- 09:00 03.02.2024
- США начали наносить удары в Сирии в ответ на атаку в Иордании - СМИ
- 21:51 02.02.2024
- Для Волгоградской области увеличено финансирование госпрограммы развития сел
- 20:32 02.02.2024
- Канада хочет ввести санкции против экстремистских еврейских поселенцев
- 19:04 02.02.2024
- Болгария подарила Украине бывшие в употреблении бронетранспортеры
- 17:40 02.02.2024
- Венгрия добилась «триумфа», не допустив передачи выделенных ей средств ЕС Киеву — Сийярто
- 17:12 02.02.2024
- РФ в прошлом году продала за рубеж вооружения на миллиарды долларов — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать