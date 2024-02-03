После нанесения ударов в Ираке и Сирии, Байден заявил, что США не смеряться к конфликту на Ближнем Востоке

09:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что его страна не стремится к конфликту в Ближневосточном регионе или где-либо еще на планете.

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все, кто может намереваться причинить нам вред, знают: если вы навредите американцу, мы ответим», — говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

«Наши ответные действия начались сегодня. Они продолжатся в то время и в тех местах, которые мы выберем», — отметил американский лидер. Как он сообщил, США ранее в этот же день нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, связанным с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части вооруженных сил Ирана).