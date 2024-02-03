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Канада может отдать Украине свои свои старые ракеты CRV7 вместо их утилизации - СМИ

09:44 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оттава может передать Киеву ракеты класса «воздух — земля» CRV7 канадской разработки начала 1970-х годов, которые планировалось утилизировать. Об этом сообщил телеканал CBC.

На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи таких ракет, правда, часть из них уже без боеголовок. Эти ракеты были сняты с вооружения еще в начале 2000-х годов. По информации телеканала, военное ведомство сейчас рассматривает вопрос их передачи Киеву.

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