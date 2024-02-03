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В Северодвинске из эллинга вывели четвертую атомную подлодку проекта "Борей-А"

10:50 03.02.2024 Источник: Интерфакс

Минобороны РФ сообщило, что на заводе "Севмаш" в Северодвинске вывели из эллинга новый атомный подводный крейсер (АПК) "Князь Пожарский" проекта "Борей-А".

"Завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК "Князь Пожарский", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что после вывода из эллинга крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания - их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда "Севмаша", военное представительство, Беломорская военно-морская база.

"После всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав Военно-морского флота России", - заявили в военном ведомстве.

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