В Северодвинске из эллинга вывели четвертую атомную подлодку проекта "Борей-А"
10:50 03.02.2024 Источник: Интерфакс
"Завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК "Князь Пожарский", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что после вывода из эллинга крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания - их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда "Севмаша", военное представительство, Беломорская военно-морская база.
"После всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав Военно-морского флота России", - заявили в военном ведомстве.
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