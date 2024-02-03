У Киева на сегодня может быть в распоряжении пять комплексов ЗРК Patrot - СМИ

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины могут располагать пятью батареями систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом ТАСС сообщил представитель силовых структур.

«Реально, на сегодня, Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что в каждой батарее от 6 до 8 пусковых установок, в каждой установке — 4 ракеты.