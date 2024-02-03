Несколько подъездов к аэропорту Франкфурта оказались блокированы тракторами фермеров
11:50 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германские фермеры в знак несогласия с отменой льгот проводят очередную акцию протеста, на этот раз в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим в ФРГ. Как пишет агентство DPA, аграрии устроили автопробег на прилегающих к воздушной гавани дорогах и блокировали несколько развязок.
В акции в течение дня будут задействованы около 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Ожидается, что прибытие в аэропорт будет осложнено до вечера. Полиция города призывает граждан отказаться от поездок к воздушной гавани на личном автомобиле.
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