Несколько подъездов к аэропорту Франкфурта оказались блокированы тракторами фермеров

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские фермеры в знак несогласия с отменой льгот проводят очередную акцию протеста, на этот раз в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим в ФРГ. Как пишет агентство DPA, аграрии устроили автопробег на прилегающих к воздушной гавани дорогах и блокировали несколько развязок.

В акции в течение дня будут задействованы около 2 тысяч единиц сельскохозяйственной техники. Ожидается, что прибытие в аэропорт будет осложнено до вечера. Полиция города призывает граждан отказаться от поездок к воздушной гавани на личном автомобиле.