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НОВОСТИ

Власти Ирака сообщили о гибели 16 человек после ударов ВВС США

13:25 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирака подтвердили гибель 16 человек в результате ударов, которые американские ВВС нанесли в ночь на субботу по приграничным районам республики.

«Эта вопиющая агрессия привела к гибели 16 человек, в том числе гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения», — отмечается в заявлении официального представителя правительства Ирака Басема аль-Авади.

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