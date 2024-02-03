Столичная прокуратура предостерегает от участия в несогласованных акциях
13:40 03.02.2024
Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за призывы и участие в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом говорится в сообщении столичной прокуратуры, размещенном в телеграм-канале.
«В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию в публичной акции в центре Москвы. Указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении.
В этой связи прокуратура Москвы предостерегает, что как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную российским законодательством ответственность.
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