Песков: Как правило, приезд Нуланд в Киев добром не кончается

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент программы выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

«Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.