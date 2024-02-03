Песков: Как правило, приезд Нуланд в Киев добром не кончается
13:50 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приезд на Украину замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, как правило, не кончается ничем хорошим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Фрагмент программы выложил в своем телеграм-канале журналист Павел Зарубин.
«Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала», — напомнил пресс-секретарь российского лидера.
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