Финляндия не собирается открывать пункты пропуска на границе с РФ – премьер Орпо
15:00 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией. Об этом в эфире телеканала Yle заявил глава финского правительства Петтери Орпо.
«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — сказал он.
В то же время, по словам Орпо, необходимо подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы людьми, пока она закрыта.
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