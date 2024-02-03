Финляндия не собирается открывать пункты пропуска на границе с РФ – премьер Орпо

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия не откроет пропускные пункты на границе с Россией. Об этом в эфире телеканала Yle заявил глава финского правительства Петтери Орпо.

«Мы понимаем, что за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегальный въезд в Финляндию. Ясно, что мы не можем отменить закрытие нашей границы», — сказал он.

В то же время, по словам Орпо, необходимо подготовить способы предотвращения незаконного пересечения границы людьми, пока она закрыта.