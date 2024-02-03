Глава МИД Литвы назвал действия Китая «дипломатическим насилием»
15:50 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К сожалению, [в отношениях Вильнюса и Пекина] открылся еще один фронт, который мы называем дипломатическим насилием», — сказал он.
Литва, по словам главы МИД, связана Китаем в дипломатической сфере по рукам и ногам. «Литва не может что-либо делать в Пекине, потому что Китай в одностороннем порядке понизил уровень дипотношений с нашей страной, ограничил возможности поездок в обе стороны и все дипломатические операции», — заявил Ландсбергис.
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