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Траур по погибшим от атаки США объявили в Ираке

17:47 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иракские власти объявили общенациональный траур в память о погибших в результате ночных атак ВВС США по приграничным районам. Об этом говорится в указе премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани.

В нем отмечается, что «сегодня, 3 февраля, объявлен общенациональный траур во всех государственных учреждениях и ведомствах в память о военнослужащих и мирных жителях, которые стали жертвами американских бомбардировок в районе приграничного города Эль-Каим в провинции Анбар».

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