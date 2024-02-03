ЕС явно хочет теперь собрать «демонстрационный» пакет санкций против РФ – МИД Венгрии
19:20 03.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки Евросоюза ввести новые санкции против России выглядят просто несерьезно, поскольку предыдущие явно провалились. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
Он напомнил, что Еврокомиссия готовит сейчас очередной, уже 13-й, пакет санкций против России, однако сделать это нелегко, поскольку ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов. По его словам, «надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти организации, отрасли промышленности или отдельных лиц, которые не включены в санкционный список или чьи семьи не включены в санкционный список». «Думаю, что эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьезной, потому что здесь они явно хотят собрать демонстрационный пакет», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.
«Им пора осознать, что политика санкций полностью провалилась и что Европейский союз не следует представлять в более легкомысленном свете, чем это абсолютно необходимо», — добавил министр.
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