ЕС явно хочет теперь собрать «демонстрационный» пакет санкций против РФ – МИД Венгрии

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки Евросоюза ввести новые санкции против России выглядят просто несерьезно, поскольку предыдущие явно провалились. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после неформального совещания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Он напомнил, что Еврокомиссия готовит сейчас очередной, уже 13-й, пакет санкций против России, однако сделать это нелегко, поскольку ограничения затронули уже едва ли не все отрасли российской промышленности и финансов. По его словам, «надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти организации, отрасли промышленности или отдельных лиц, которые не включены в санкционный список или чьи семьи не включены в санкционный список». «Думаю, что эти усилия делают политику санкций, которая уже провалилась, просто несерьезной, потому что здесь они явно хотят собрать демонстрационный пакет», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

«Им пора осознать, что политика санкций полностью провалилась и что Европейский союз не следует представлять в более легкомысленном свете, чем это абсолютно необходимо», — добавил министр.