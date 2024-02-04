Британия и США провели массовый обстрел целей в Йемене
09:00 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.
По его сведениям, среди целей ударов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.
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