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НОВОСТИ

Британия и США провели массовый обстрел целей в Йемене

09:00 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Великобритания в субботу нанесли удары по меньшей мере по 10 объектам мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» в Йемене, в результате атаки были поражены 30 целей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.

По его сведениям, среди целей ударов значатся центры управления и связи, подземный арсенал, а также места базирования вооружений хуситов.

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