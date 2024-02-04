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До двух градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье 4 февраля

09:26 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, небольшие осадки, местами умеренные, в виде снега и мокрого снега, гололедица и до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 0-2 градуса тепла, в ночь на понедельник — до минус 4 градусов. Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 727 мм ртутного столба.

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