0
0
34
НОВОСТИ

Олег Кононенко побил рекорд по суммарному пребыванию в космосе

12:07 04.02.2024 Источник: Интерфакс

Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов.

В 11:30:08 по московскому времени Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции (по плану - 23 сентября 2024 года), суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 04.02.2024
Хуснуллин: Думаю, 2024 год для нас будет переломным в сфере ЖКХ
0
114
11:09 04.02.2024
2ГИС первой из российских компаний выпустил приложение для Vision Pro
0
207
09:26 04.02.2024
До двух градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье 4 февраля
0
290
09:00 04.02.2024
Британия и США провели массовый обстрел целей в Йемене
0
324
19:20 03.02.2024
ЕС явно хочет теперь собрать «демонстрационный» пакет санкций против РФ – МИД Венгрии
0
1000
17:47 03.02.2024
Траур по погибшим от атаки США объявили в Ираке
0
1040
15:50 03.02.2024
Глава МИД Литвы назвал действия Китая «дипломатическим насилием»
0
1365
15:00 03.02.2024
Финляндия не собирается открывать пункты пропуска на границе с РФ – премьер Орпо
0
1270
13:50 03.02.2024
Песков: Как правило, приезд Нуланд в Киев добром не кончается
0
1241
13:40 03.02.2024
Столичная прокуратура предостерегает от участия в несогласованных акциях
0
1324

Возврат к списку