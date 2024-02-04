Олег Кононенко побил рекорд по суммарному пребыванию в космосе
12:07 04.02.2024 Источник: Интерфакс
Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов.
В 11:30:08 по московскому времени Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.
Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции (по плану - 23 сентября 2024 года), суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.
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