Олег Кононенко побил рекорд по суммарному пребыванию в космосе

12:07 Источник: Интерфакс

Работающий на Международной космической станции (МКС) космонавт "Роскосмоса" Олег Кононенко поставил мировой рекорд по суммарной длительности космических полетов.

В 11:30:08 по московскому времени Кононенко превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который в ходе пяти космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд.

Кононенко, являющийся командиром отряда космонавтов "Роскосмоса", проводит свой пятый космический полет. По завершении текущей экспедиции (по плану - 23 сентября 2024 года), суммарный налет Кононенко составит 1 110 суток.