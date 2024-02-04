Хуснуллин: Думаю, 2024 год для нас будет переломным в сфере ЖКХ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий год может стать переломным для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России. Такое мнение высказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

«Могу сказать честно — нам пока не удалось за последние годы сломать негативный тренд. У нас пока ветшает сетей больше, чем мы вкладываем в стройку. Но, думаю, 2024 год для нас будет переломным», — сказал вице-премьер на пленарном заседании.