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Фермеры в Греции блокируют дороги, требуя от властей компенсаций потерь

14:07 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Греческие фермеры блокируют некоторые дороги на севере страны, требуя от властей компенсаций за потерю оливковых деревьев из-за природных бедствий, пониженных тарифов на электричество для сельского хозяйства и более дешевого горючего, а также дополнительных субсидий. Об этом сообщает греческий телеканал Skai.

Фермеры, в частности, заблокировали 120 тракторами автодорогу Салоники — Неа-Муданья в обоих направлениях как минимум до 20:00 по местному времени (21:00 мск) в знак протеста против недостаточных, по их мнению, мер поддержки отрасли, объявленных правительством. На понедельник запланирована поездка фермеров на тракторах к зданию Министерства по делам Македонии и Фракии в Салониках, куда они хотят доставить петицию со своими требованиями. Во вторник забастовочные комитеты фермеров примут решение о дальнейшем ходе своих акций протеста на собрании в городе Никея (область Лариса).

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