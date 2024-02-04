Суммы выплат на восстановление жилья в новых регионах будут увеличены – Хуснуллин
13:40 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сейчас мы очень серьезно мониторим ситуацию на новых территориях [РФ], потому что мы выдаем большие средства на восстановление жилья, на ремонт квартир. Мы видим, что стоимость материалов подросла, и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы, во-первых, будем сумму выплат повышать», — сказал он.
НОВОСТИ
- 14:07 04.02.2024
- Фермеры в Греции блокируют дороги, требуя от властей компенсаций потерь
- 12:20 04.02.2024
- Хуснуллин: Думаю, 2024 год для нас будет переломным в сфере ЖКХ
- 12:07 04.02.2024
- Олег Кононенко побил рекорд по суммарному пребыванию в космосе
- 11:09 04.02.2024
- 2ГИС первой из российских компаний выпустил приложение для Vision Pro
- 09:26 04.02.2024
- До двух градусов тепла прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье 4 февраля
- 09:00 04.02.2024
- Британия и США провели массовый обстрел целей в Йемене
- 19:20 03.02.2024
- ЕС явно хочет теперь собрать «демонстрационный» пакет санкций против РФ – МИД Венгрии
- 17:47 03.02.2024
- Траур по погибшим от атаки США объявили в Ираке
- 15:50 03.02.2024
- Глава МИД Литвы назвал действия Китая «дипломатическим насилием»
- 15:00 03.02.2024
- Финляндия не собирается открывать пункты пропуска на границе с РФ – премьер Орпо
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать