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Суммы выплат на восстановление жилья в новых регионах будут увеличены – Хуснуллин

13:40 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выплаты на ремонт и восстановление жилья в Донбассе и Новороссии вырастут из-за удорожания строительных материалов. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в кулуарах форума-выставки «Россия» на ВДНХ.

«Сейчас мы очень серьезно мониторим ситуацию на новых территориях [РФ], потому что мы выдаем большие средства на восстановление жилья, на ремонт квартир. Мы видим, что стоимость материалов подросла, и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы, во-первых, будем сумму выплат повышать», — сказал он.

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