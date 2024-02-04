Китай был впервые обозначен как гипотетический враг на учениях США и Японии - СМИ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай был впервые обозначен как гипотетический враг в ходе совместных штабных учений Японии и США. Об этом сообщило агентство Киодо.

По данным источников агентства, в ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая. Подчеркивается, что ранее в ходе схожих учений при отработке сценариев возможного силового захвата Тайваня Китай не назывался, а использовались обезличенные формулировки. Ожидается, что до конца года японские и американские военные должны выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.