Китай был впервые обозначен как гипотетический враг на учениях США и Японии - СМИ
15:00 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай был впервые обозначен как гипотетический враг в ходе совместных штабных учений Японии и США. Об этом сообщило агентство Киодо.
По данным источников агентства, в ходе компьютерного симулирования отрабатывались сценарии возможного вторжения на Тайвань со стороны материкового Китая. Подчеркивается, что ранее в ходе схожих учений при отработке сценариев возможного силового захвата Тайваня Китай не назывался, а использовались обезличенные формулировки. Ожидается, что до конца года японские и американские военные должны выработать совместный план действий на случай обострения ситуации в Тайваньском проливе.
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