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НОВОСТИ

В НАТО идут неофициальные разговоры о том, что будет с альянсом при Трампе - NYT

15:14 04.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители стран НАТО, в том числе Германии, начали неофициально обсуждать, сможет ли альянс выжить, если президентом США вновь станет Дональд Трамп, который грозил выходом страны из блока. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, страны НАТО обсуждают перспективы альянса при Трампе неофициально. Особенно их беспокоит вопрос о том, что будет, если США «не будут занимать центральное положение» в альянсе.

Издание также пишет, что во властных кругах Германии сложилось представление, что распад НАТО станет «лучшим стратегическим исходом» для России на фоне конфликта на Украине.

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