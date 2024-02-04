Вице-спикер Сейма Польши: Крым был сдан Украиной без единого выстрела, и это было не случайно

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Кшиштоф Босак заявил, что согласен с сомнениями президента Польши Анджея Дуды насчет возможности Украины вернуть Крым. Об этом сообщает телеканал Polsat на своем сайте.

«Президент [Дуда] сказал правду», — приводит канал слова Босака. «Польше пытаются навязать проукраинскую политкорректность, но мы здесь не для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии. <…> Если Украина хочет, чтобы было так, она должна поощрять нас к этому, а этого не видно», — заявил вице-спикер польского Сейма. «У нас есть нерешенный вопрос о конфликте по захвату грузового рынка, нерешенный вопрос из-за конфликта о наводнении [Польши] сельскохозяйственными товарами с Украины, у нас есть нерешенные исторические вопросы, но мы должны дисциплинировать друг друга и доказывать, что Крым больше украинский, чем русский? Для меня это странно», — подчеркнул Босак. «Крым был сдан [Украиной] без единого выстрела, и это было не случайно», — отметил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда выразил сомнения в наличии возможности для Киева вернуть Крым.