91% южнокорейцев не верят в возможность денуклеаризации КНДР — опрос

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Примерно 91% жителей Республики Корея считают денуклеаризацию КНДР невозможной, в то время как 60% южнокорейцев сомневаются в том, что США будут готовы применить средства «расширенного сдерживания» в случае опасности. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного бюро Gallup Korea по заказу Института продвинутых исследований имени Чхве Чжон Хёна.

Согласно результатам, которые приводит агентство Рёнхап, всего 91% респондентов назвали отказ Пхеньяна от ядерного оружия невозможным. При этом 41,4% считают этот шаг совершенно невозможным, остальные из 49,7% менее категоричны. В сентябре 2023 года всего 77,6% посчитали денуклеаризацию невозможной.

Около 60,8% респондентов считают, что США не будут готовы «применить средства ядерного сдерживания» в случае чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове при условии того, что КНДР будет способна угрожать континентальной части США с помощью своего вооружения, в том числе межконтинентальных баллистических ракет и других разработок. 39,3% опрошенных ответили, что Вашингтон сдержит обещания, несмотря на риск.