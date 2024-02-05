Хуситы пригрозили США в случае наземной атаки на Йемен «новым Вьетнамом»
13:20 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США в случае, если начнут наземную операцию в Йемене, могут столкнуться с более сложной ситуацией, чем была во времена конфликтов в Афганистане и Вьетнаме. Об этом сказал в интервью газете La Repubblica высокопоставленный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси.
«Наземная война — это то, что желает йеменский народ, потому что наконец сможет сразиться с теми, кто ответственен за его страдания на протяжении девяти лет. Если США направят войска в Йемен, им придется столкнуться с ситуацией сложнее, чем в Афганистане и Вьетнаме. Мы готовы к разным вариантам нанесения стратегического поражения американцам в регионе», — сказал он.
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