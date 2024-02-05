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Песков назвал удар ВСУ по Лисичанску чудовищным терактом

13:32 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске является чудовищным терактом, для предотвращения подобных действий и проводится специальная военная операция, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Именно кроме как „террористический акт“ это по-другому назвать нельзя, продолжающиеся удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, — это чудовищный террористический акт, и количество жертв говорит именно о чудовищности этого террористического акта», — сказал представитель Кремля журналистам.

«Для того, чтобы их [терактов ВСУ] не было дальше, продолжается специальная военная операция», — указал Песков.

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