Польша намерена начать проверки грузовиков с Украины, следующих в Литву
14:00 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство сельского хозяйства Польши совместно с инспекцией дорожного транспорта намерено с 5 февраля начать проверки грузового транспорта с Украины, въезжающего в Литву. Об этом со ссылкой на заместителя Минсельхоза Михала Колодзейчака сообщает интернет-портал WirtualnaPolska.pl.
«С самого утра, после того, что я видел на границе, я буду контактировать с инспекцией дорожного транспорта, чтобы проверять автомобили, которые перевозят товары с Украины в Литву через Польшу», — цитирует чиновника портал.
По словам замминистра, проверка будет производиться для того, чтобы выяснить, «не снимают ли в Литве [с автомобиля] пломбы и не возвращается ли потом в Польшу этот же самый автомобиль с [тем же] товаром».
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