Пескову неизвестно о законах, запрещающих радугу в России
14:12 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать дело задержанной за радужные сережки Анастасии Ершовой, но заметил, что ему неизвестно о законодательном запрете радуги в России.
«Я не могу ответить на ваш вопрос. Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России», — сказал Песков, отвечая на вопрос, запрещена ли радуга в стране.
При этом он не стал комментировать сам факт задержания девушки, носившей сережки с изображением радуги, которые правоохранители сочли пропагандой ЛГБТ. «Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела, поэтому вряд ли я могу его как-то комментировать», — сказал Песков.
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