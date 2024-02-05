В Грузии задержана следовавшая из Одессы в Воронеж взрывчатка

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы Грузии задержали содержащий взрывчатые вещества груз, который направлялся из Одессы в Воронеж через территории Румынии, Болгарии и Турции и предназначался, вероятно, для использования при совершении терактов. Об этом сообщила Служба госбезопасности Грузии.

«Установлено, что взрывные устройства и вещества были завезены в Грузию из украинского города Одесса 19 января проездом через Румынию, Болгарию и Турцию через КПП „Сарпи“ на находящемся в собственности гражданина Украины автомобиле типа минивэн. Планировалось вывести [взрывчатку] в Российскую Федерацию, в город Воронеж через КПП „Дарьяли“, — говорится в сообщении.