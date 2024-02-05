Президент Мальдив подтвердил, что военные Индии планируют уйти из его страны к маю 2024 г.

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индийские войска будут выведены с Мальдивских островов в два этапа: первый пройдет к 10 марта и второй — к 10 мая 2024 года. Об этом сообщил президент Мальдив Мохамед Муиззу, выступая с обращением к парламенту страны.

«Мы официально обратились к Индии с просьбой вывести свои войска, дислоцированные на Мальдивах. Обсуждения по этому вопросу продолжаются. Согласно последним обсуждениям, военнослужащие одной из трех авиационных платформ будут отозваны до 10 марта 2024 года. Военнослужащие на остальных двух платформах будут отозваны до 10 мая 2024 года», — приводит слова президента мальдивская газета Edition.

Президент также заявил, что, по его мнению, подавляющее большинство мальдивцев поддерживают его администрацию. Мальдивцы, по словам Муиззу, «ожидают, что власти уберут иностранных военных из страны и обеспечат недопустимость каких-либо государственных соглашений, которые могут поставить под угрозу суверенитет страны».

Отношения между Индией и Мальдивами переживают период охлаждения, поскольку президент Муиззу, которого считают прокитайским лидером, после вступления в должность в ноябре минувшего года заявил о необходимости вывести индийских военных с территории островной республики. На архипелаге в настоящее время расквартировано порядка 80 индийских военнослужащих — это экипажи и технический персонал двух вертолетов и одного самолета, которые задействованы в гуманитарных операциях.