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Кабмин РФ не поддержал введение налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

15:12 05.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ не поддержало законопроект справороссов, которым предлагалось с 2024 года включить нефтегазовые и угольные компании в перечень плательщиков налога на сверхприбыль. Проект заключения кабмина есть в распоряжении ТАСС.

«Следует отметить, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — говорится в проекте заключения правительства.

Законопроект разработали депутаты фракции «Справедливая России — За правду» в Госдуме во главе с лидером партии Сергеем Мироновым.

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