ПВО РФ за сутки сбила 58 беспилотников ВСУ — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки сбили 58 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области, Песчаное, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новомихайловка, Майорск Донецкой Народной Республики, Новая Маячка Херсонской области, Токмак и Новое Запорожской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1 217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники.