Сотрудник МВД Болгарии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России
17:12 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Болгарии на брифинге официально подтвердила задержание сотрудника МВД страны по подозрению в шпионаже в пользу России.
«На основании данных расследования и собранных доказательств к ответственности привлечен болгарский гражданин, действующий сотрудник Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП). Полученные данные доказывают, что на протяжении длительного времени он общался с представителями специальных служб России, предоставляя им информацию не только о работе болгарских, но и партнерских служб. Это была чувствительная служебная информация, для передачи которой использовались различные методы», — сообщил наблюдающий прокурор Ангел Кынев.
По его словам, подозреваемый задержан на 72 часа. «Сбор доказательств продолжается, в городской суд будет внесено предложение о его аресте. По этому делу мы работаем несколько месяцев», — добавил он.
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