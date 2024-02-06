Сотрудник МВД Болгарии задержан по подозрению в шпионаже в пользу России

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Болгарии на брифинге официально подтвердила задержание сотрудника МВД страны по подозрению в шпионаже в пользу России.

«На основании данных расследования и собранных доказательств к ответственности привлечен болгарский гражданин, действующий сотрудник Главной дирекции по борьбе с организованной преступностью (ГДБОП). Полученные данные доказывают, что на протяжении длительного времени он общался с представителями специальных служб России, предоставляя им информацию не только о работе болгарских, но и партнерских служб. Это была чувствительная служебная информация, для передачи которой использовались различные методы», — сообщил наблюдающий прокурор Ангел Кынев.

По его словам, подозреваемый задержан на 72 часа. «Сбор доказательств продолжается, в городской суд будет внесено предложение о его аресте. По этому делу мы работаем несколько месяцев», — добавил он.