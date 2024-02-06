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Напавший на пассажиров Лионского вокзала в Париже хотел убивать французов — прокурор

17:32 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина, задержанный за нападение на пассажиров Лионского вокзала в Париже, выбирал жертв по национальному признаку, стремясь в первую очередь нанести вред французам. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление прокуратуры.

«Заявления, сделанные подозреваемым, а также данные с его телефона, заставили нас предположить, что он совершил свой поступок с целью нападения на французских граждан из-за их национальной принадлежности», — говорится в заявлении прокуратуры, которая открыла дело по факту покушения на убийство при отягчающих обстоятельствах.

Во вторник задержанный малиец должен предстать перед судом, где ему предъявят официальные обвинения. После задержания в субботу его содержание под стражей было прервано на 24 часа в связи с его переводом в психиатрическое отделение больницы при префектуре полиции Парижа для проведения обследования. Газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции сообщала, что у мужчины диагностировано психическое расстройство и полиция в настоящее время не рассматривает произошедшее как теракт.

В субботу утром злоумышленник с ножом и молотком напал на пассажиров на Лионском вокзале, расположенном в восточной части Парижа. Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, три человека пострадали, один из них получил тяжелые ранения.

По информации телеканала BFMTV, нападение совершил 32-летний гражданин Мали, имеющий вид на жительство в Италии.

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