Глава МИД Израиля сообщил о решении президента Аргентины перенести посольство в Иерусалим
18:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за объявление о переносе диппредставительства страны в еврейском государстве в Иерусалим.
«Спасибо, президент Аргентины Милей, за ваше объявление о переводе посольства Аргентины в Израиле в Иерусалим», — подписал Кац в социальной сети X фотографию, на которой запечатлено, как он встречает аргентинского лидера в аэропорту.
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