Глава МИД Израиля сообщил о решении президента Аргентины перенести посольство в Иерусалим

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил президента Аргентины Хавьера Милея за объявление о переносе диппредставительства страны в еврейском государстве в Иерусалим.

«Спасибо, президент Аргентины Милей, за ваше объявление о переводе посольства Аргентины в Израиле в Иерусалим», — подписал Кац в социальной сети X фотографию, на которой запечатлено, как он встречает аргентинского лидера в аэропорту.