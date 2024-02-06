Два Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана — МО РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых. Как сообщили в Минобороны России, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых продолжительностью более 10 часов», — сказали там.

Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, «полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».