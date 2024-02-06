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НОВОСТИ

Нужно надавить на Венгрию для получения согласия на вступление Швеции в НАТО — МО Польши

19:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Необходимо создать коалицию для давления на Венгрию, чтобы та как можно быстрее дала согласие на вступление Швеции в НАТО. Такое мнение высказал после заседания Сейма (нижней палаты парламента) министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Стоит создать коалицию на предмет оказания позитивного давления, касающегося как можно более быстрого убеждения Венгрии. Не представляю, чтобы Венгрия долгосрочно блокировала вступление [Швеции в НАТО]», — цитирует министра агентство РАР.

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