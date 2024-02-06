Минфин Китая выразил США обеспокоенность пошлинами и давлением на компании КНР
20:00 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти в ходе 3-го заседания совместной межправительственной рабочей группы по экономическим вопросам выразили Соединенным Штатам обеспокоенность высокими пошлинами и санкционным давлением, которое Вашингтон оказывает на компании КНР. Об этом сообщило Министерство финансов Китая.
Как уточняется в информационном материале, опубликованном на сайте ведомства, двусторонние консультации проходили в Пекине 5 и 6 февраля. На них присутствовал глава Минфина КНР Лань Фоань.
«Китайская сторона выразила обеспокоенность повышением тарифов США в отношении КНР, ограничениями на инвестиции в обоих направлениях, санкциями, направленными на подавление предприятий Китая», — говорится в сообщении.
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