Минфин Китая выразил США обеспокоенность пошлинами и давлением на компании КНР

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти в ходе 3-го заседания совместной межправительственной рабочей группы по экономическим вопросам выразили Соединенным Штатам обеспокоенность высокими пошлинами и санкционным давлением, которое Вашингтон оказывает на компании КНР. Об этом сообщило Министерство финансов Китая.

Как уточняется в информационном материале, опубликованном на сайте ведомства, двусторонние консультации проходили в Пекине 5 и 6 февраля. На них присутствовал глава Минфина КНР Лань Фоань.

«Китайская сторона выразила обеспокоенность повышением тарифов США в отношении КНР, ограничениями на инвестиции в обоих направлениях, санкциями, направленными на подавление предприятий Китая», — говорится в сообщении.