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Байден заявит Шольцу о решительном настрое продолжать помогать Киеву — Белый дом

20:40 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден во время личной встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне заявит ему о своем решительном настрое продолжать оказывать поддержку Украине, невзирая на позицию американского Конгресса. Об этом сообщил журналистам координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Он ясно даст понять канцлеру Шольцу, насколько он лично хочет продолжать поддерживать Украину», — сказал Кирби. Он также выразил надежду, что обе палаты Конгресса США в итоге поддержат соответствующий законопроект о помощи Киеву. «[Президент на встрече с канцлером также] подчеркнет, что если законопроект дойдет до его стола, то он его подпишет», — добавил представитель Белого дома.

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